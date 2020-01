Tentato omicidio nel bar Stazione di Foggia, confermata condanna per Barry

, 30 gennaio 2020. “Il Giudice territoriale ha, infatti, tenuto presente la ricostruzione della vicenda processuale relativa all’azione aggressiva nei confronti di Ferrante Mario e ha richiamato le deposizioni dei diversi soggetti presenti che davano una versione convergente dell’accaduto“.

La Corte di Cassazione di Roma (Settima Sezione Penale, Presidente: Siani Vincenzo) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Mamadou Salian Barry, nato il 25.09.1999 in Guinea, contro una sentenza del 25/01/2019 della Corte d’Appello di Bari, che – in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia -, aveva ridotto la pena inflitta al Barry in anni sette di reclusione, all’esito del celebrato giudizio con il rito abbreviato.

Fatti avvenuti all’interno della Stazione di Foggia

Il giovane era stato “dichiarato colpevole del tentato omicidio di Ferrante Mario che aveva colpito più volte al capo, prima con un’asta in plastica e alluminio e, poi, con uno sgabello in legno, procurandogli emorragia cranica e frattura chiusa del cranio, non verificandosi l’evento per il pronto intervento del personale della polfer e, prima ancora, di Calabrese Nicola, assistente capo della polizia penitenziaria, ivi occasionalmente presente“.

ll ricorso

Contro il provvedimento ha presentato ricorso in Cassazione Barry Mamadou Salian, attraverso il suo difensore di fiducia, “lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge”. “Si era evidenziato nel giudizio di merito come il ricorrente avesse problemi psichici”. Secondo la difesa, “La Corte territoriale aveva omesso di verificare se nella specie ricorresse un difetto di imputabilità e aveva valorizzato una parte del solo referto di dimissione dell’imputato ove si indicava l’assenza di sintomi psicotici. Con il secondo motivo si lamenta l’illogicità della motivazione sulla legittima difesa putativa con relativa violazione di legge”.

Per la Cassazione il ricorso presentato è “inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando, per altro verso, generico e sviluppato sottoponendo doglianze esclusivamente in fatto”. “Il Giudice territoriale ha, infatti, tenuto presente la ricostruzione della vicenda processuale relativa all’azione aggressiva nei confronti di Ferrante Mario e ha richiamato le deposizioni dei diversi soggetti presenti che davano una versione convergente dell’accaduto. In questa logica si è esclusa, pertanto, la validità e la fondatezza della tesi dell’imputato dell’aver agito al solo scopo di difendersi da un’aggressione collettiva di diversi soggetti, tesi opposta in sede di udienza preliminare e in contrasto con quanto il Barry stesso aveva riferito durante l’interrogatorio seguito alla convalida del suo arresto. Ciò posto la sentenza si confronta ampiamente con le doglianze difensive e ne offre una spiegazione immune da censure. Ciò vale sia per il tema dell’imputabilità, sia per quello in parte collegato della legittima difesa putativa“.

“La Corte territoriale ha escluso l’assenza di capacità di intendere e di volere o la sua diminuzione”

“Quanto al primo si deve osservare che la Corte territoriale ha escluso l’assenza di capacità di intendere e di volere o la sua diminuzione, osservando che il giorno prima l’imputato era stato visitato e si era esclusa l’esistenza di ogni sintomo psicotico, ragione per la quale era stato dimesso con una diagnosi di mera agitazione. Da ciò si è inferita l’insussistenza di una condizione di non imputabilità al momento del fatto e una versione non credibile sulla vicenda dell’aggressione reale o putativa che aveva dato la spinta alla reazione”.