“A piedi nudi tra le mangrovie – in viaggio durante il Covid” – Capitolo 2

UNO. PREMESSA. LA MIA QUARANTENA FU QUELLA CHE FU.

A cura di Lucio Cascavilla, fonte impresentabile.net/blog

Capitolo 2

La corsa

Alle 9.40 vado a correre sulla spiaggia. Trentaquattro gradi centigradi, novanta per cento di umidità. C’è un gruppo di ragazzi che gioca a calcio.

Sono già pronto a rifiutare il loro invito: non posso rivaleggiare con dei diciottenni, atletici, cresciuti sotto questo sole. Si accorgono di me e si fermano a guardarmi, inquieti, facendosi da parte.

Io sorrido.

Il presidente della Sierra Leone è stato categorico in televisione. Il morbo non sarà il nuovo ebola: il paese è sano; la minaccia viene dall’esterno e bisogna chiudersi a riccio.

L’epidemia è giunta con un aereo, dagli USA, anche se non esistono voli diretti.

Chi cazzo è l’infetto che se lo è potuto permettere?



Il secondo contaminato è il primario di una clinica privata: la dottoressa che ha visitato il primo paziente.

La clinica è stata chiusa a scopo precauzionale.

Uscire dal paese è impossibile; l’aeroporto è stato sigillato per tre mesi, le frontiere via terra sono controllate dall’esercito.

L’unico luogo che continua a rimanere aperto è il porto commerciale.

I giovani calciatori si incupiscono; qualcuno urla: vattene a casa.

Abbasso lo sguardo per evitare lo sciabordare delle onde, vittime dell’alta marea. Correre è difficoltoso.

Alle volte sono costretto a eludere l’acqua all’ultimo secondo. Salto, accelero o rallento. È inevitabile che qualche onda colpisca le scarpe.

Il pallone mi rimbalza vicino, mentre mi guardano tutti. Io prendo la mira e mi esibisco in un tiro sbilenco per farli riprendere a giocare.

Il più piccolino avrà il doppio della mia muscolatura. Con gli occhiali da sole evito di fissarli. Nessuno ha fatto caso al pallone che è rimbalzato tra loro.

Noi abbiamo cibo, ma non è sicuro rimanere qui.

Per la prima volta loro, che vedono qualunque straniero come un bancomat ambulante, non si avvicinano per la questua. Affretto il passo, ma senza darmela a gambe. Oltre al sudore sento un brivido freddo.

Sono i bianchi che portano il morbo. Devo scappare via, non è sicuro uscire da soli.

Pumui! Mi urla uno di loro.

Uomo bianco di merda, persona non grata.

Dobbiamo trovare un modo per scappare.

