Associazioni di Manfredonia: “Annullare nomina Riccardi”

Manfredonia, 30/01/2021 – “Le sottoscritte associazioni apprendono con stupore e disappunto il conferimento all’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi della nomina a consigliere politico con delega all’ambiente del Presidente della Regione Puglia.

Angelo Riccardi non ha competenze specifiche in materia ambientale che giustifichino questa scelta. Ricordiamo al Presidente Emiliano che il nostro Comune è a tutt’oggi commissariato per infiltrazione mafiosa, con conseguente incandidabilità dell’ex Sindaco, con grave danno di immagine per la Città. Angelo Riccardi non rappresenta la nostra città o il territorio di Capitanata. Ritenendo totalmente inopportuna questa scelta nei modi e nei tempi,

Chiediamo, pertanto, l’immediato annullamento della nomina conferita e la sostituzione con un esperto proveniente dal mondo ecologista che rappresenti la comunità pugliese in modo degno ed irreprensibile”.

Raffaele Fatone – Meetup 5 stelle Manfredonia

Antonio Prencipe – Città protagonista

Michele La Torre – Movimento EST

Enrica Amodeo – Manfredonia Nuova

Alfredo De Luca e Innocenza Starace – Verdi Manfredonia