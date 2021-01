Che Dio Ci Aiuti, Saurino potrebbe lasciare la fiction

Foggia, 30/01/2021 – (solonotizie) I fan dell’amata serie Che Dio Ci Aiuti sono sul piede di guerra. Dopo l’addio di Guido, interpretato sino alla terza stagione da Lino Guanciale, potrebbe presto rinunciare anche all’avvocato Nino Santopaolo. L’attore foggiano Gianmarco Saurino, infatti, secondo alcune voci trapelate dalla produzione Rai, potrebbe lasciare la serie alla fine della sesta stagione. Voci talmente insistenti che hanno costretto il diretto interessato ad intervenire a riguardo. In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, Saurino, ha parlato di Nico.

Ma l’attore non si è sbilanciato sul destino di Nico. Ma non sarebbe in bilico soltanto il personaggio di Che Dio Ci Aiuti, ma anche del Dottor Lorenzo in Doc – Nelle tue Mani. Ha spiegato Saurino: “Per quanto il pubblico si affezioni al personaggio, il nostro lavoro è quello di raccontare una storia. Se si esaurisce, inutile reiterare”. L’attore, dunque, non intende di norma portare un personaggio avanti anche se la sua narrazione nella storia è quasi conclusa. Un discorso che ricorda molto quello dell’amico e collega Lino Guanciale.(solonotizie)