Covid, Puglia prima in Italia per numero casi in isolamento

Bari, 30/01/2021 – (repubblica) La Puglia ha più di un primato in questa pandemia. Anzi, sono almeno due. Il primo: al netto della provincia autonoma di Bolzano, la regione è la prima in Italia per il numero di persone in isolamento domiciliare ogni 100mila abitanti, considerando il periodo che va dal 15 marzo 2020 – sostanzialmente dall’inizio del primo lockdown – fino a venerdì scorso. I tecnici la chiamano “prevalenza”. Che da queste parti ha un tasso pari a 1.258 persone ogni 100mila abitanti. Il grafico messo nero su bianco da un gruppo di epidemiologi italiani spiega bene qual è l’ordine di grandezza in gioco.

Secondo primato. Se sotto la lente d’ingrandimento degli esperti finisce il tasso di prevalenza di positivi al virus – sempre sulla base di una popolazione di 100mila abitanti – il risultato in classifica non cambia: la Puglia si piazza sempre davanti a tutte le regioni del Paese, esclusa la provincia autonoma di Bolzano. Stesso periodo di riferimento, stessa popolazione, stesso risultato. Questa volta il numero da tenere a mente è 1.297. Tradotto: quasi 1.300 pugliesi ogni 100mila residenti sono stati alle prese con il virus negli ultimi dieci mesi.(repubblica)