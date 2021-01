Il Covid ha paralizzato la sanità in Puglia: inchiesta di Repubblica

Bari, 30/01/2021 – (repubblica) Pazienti che continuano a presentarsi in ospedale con infarti vecchi di tre giorni, complicanze che non si vedevano da vent’anni nelle sale operatorie — vale a dire da prima dell’istituzione del 118 — screening improvvisamente crollati e conseguente sospetta riduzione di diagnosi tumorali, pericoloso calo delle vaccinazioni ordinarie fra gli adolescenti. E poi il timore di tanti pazienti di affacciarsi in ospedale per curarsi o fare qualsiasi tipo di prevenzione. Eccoli qui i danni collaterali del Covid. Sono quelli provocati dall’esplosione della pandemia sul sistema sanitario anche in termini di rallentamento della prevenzione cardiologica e oncologica e di tutta l’attività ordinaria, con conseguente esplosione delle liste d’attesa. A lanciare l’allarme è Stefania Palmisano del Tribunale dei diritti del malato: « I cittadini continuano a contattarci numerosi perché attendono mesi per accedere a visite e prestazioni. Molto spesso sono costretti a rivolgersi al privato e all’intramoenia. In alcuni casi rinunciano alle cure».(repubblica)