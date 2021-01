In aula per la sfiducia a Iaccarino, l’agenda del consiglio prevede 20 punti

Consiglio comunale convocato in videoconferenza lunedì 1 febbraio. Il primo dei 20 punti all’ordine del giorno riguarda la proposta di revoca, dalla carica di presidente del consiglio, di Leonardo Iaccarino. Consiglio

Dopo il mese pieno per tutte le formalità del caso, utilizzando fino all’ultimo giorno utile come possibile da regolamento, se si rispetterà la scaletta senza chiedere, come spesso capita, l’inversione, potrebbe essere discusso e votato subito. E’ quello che prevedono, e in cui sperano, i sottoscrittori della mozione, prospettando che, anche se qualcuno chiedesse di votare un cambio nell’ordine dei punti fissati, non ci sarebbero voti sufficienti a farlo passare.

La questione ha tenuto banco per troppo tempo e, salvo gli interventi del caso, in particolare quello del presidente, la materia della discussione è già stata articolata nella proposta. Questo nelle previsioni, ma si vedrà lunedì, potrebbe anche rivelarsi un consiglio monotematico nonostante il variegato ordine del giorno.

Al vaglio del consiglio, nuovamente, la modalità di riscossione dei tributi, se esternalizzare o internalizzare, temi su cui, dopo vari mesi, non c’è ancora una definizione di orientamento. Il Pd ha proposto una mozione di “servizio di riscossione e gestione tributi” che, come emerso nel consiglio comunale del 16 dicembre scorso, è incentrata sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. Una discussione che potrebbe essere unificata con l’atto d’indirizzo previsto all’accapo 3.

Da discutere, la presentazione delle linee programmatiche di governo al Consiglio comunale dopo un anno e mezzo di insediamento del sindaco Landella, un atto previsto dal Tuel e che fa parte della gestione istituzionale dell’ente.

Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, spicca quello del riconoscimento, per 8 milioni di euro circa, a Unieco soc. coop e che riguarda l’esecuzione di opere suppletive per l’impianto di biostabilizzazione.

Sul tavolo della presidenza del consiglio anche il progetto di ristrutturazione- con mutamento della destinazione d’uso da servizi generali e speciali a residenze turistico/alberghiere- di un fabbricato in via Gramsci, a fianco dell’Università.

Fra le proposte, quella di aderire al ‘Coordinamento nazionale delle città bombardate durante la seconda guerra mondiale’ “e di promuovere, in collaborazione con il coordinamento e quanti si renderanno disponibili sul territorio, la costruzione di una cultura e politica di pace mediante iniziative culturali, di educazione, di informazione, di solidarietà e cooperazione che tendano a fare del territorio comunale una terra di pace impegnata per la pace”.

Paola Lucino, 30 gennaio 2021