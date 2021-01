Manfredonia, morto il Maestro Pavarotto di Striscia

Manfredonia, 30/01/2021 – (chenews) La famiglia di Striscia la notizia si unisce al dolore per la scomparsa di Matteo Troiano, storico volto del noto Tg Satirico. L’annuncio è stato diffuso dal profilo ufficiale di Ezio Greggio che ha voluto salutare per l’ultima volta l’amico scomparso. A dare l’annuncio della morte di Matteo Troiano, alias Maestro Pavarotto, il conduttore di Striscia la notizia Ezio Greggio che ha condiviso parole di sincera stima e lutto nei confronti dell’amico scomparso.

“Addio Maestro Pavarotto, mi mancheranno le tue stonature, il tuo cantare surreale ma sopratutto la tua educazione e la tua ironia” queste le parole del conduttore. Non si conoscono le cause della morte e per ora l’unico annuncio sulla scomparsa di Troiano arriva dal profilo di Greggio. Il Maestro Pavarotto è uno dei personaggi più amati di Striscia la notizia a interpretarlo l’attore e comico Matteo Troiano. L’attore era nato a Manfredonia il 7 agosto del 1942. A caratterizzare il suo personaggio nel noto Tg satirico il suo modo di cantare stonato e rauco, il suo personaggio faceva la sua comparsa durante il periodo del Festival di Sanremo ed era legato ad Ezio Greggio, spesso sua spalla comica in queste gag. (chenews)