Romani su poltrona Riccardi: “Cambiale da pagare per Regionali”

Manfredonia, 30/01/2021 – “Tutti contro l’ex sindaco e contro il Presidente Emiliano per l’ultima genialata e sperpero di soldi dei contribuenti di quest’ultimo. Era la cambiale da pagare per le recenti regionali, ora si comprende bene perché la candidata Lucia Trigiani ha sbattuto la porta in faccia andando via dal movimento ConEmiliano …. e ci credo come non darle torto‼️‼️

Ma una domanda mi sorge spontanea, per le comunali qui a Manfredonia ricorderete queste giornate spese a gridare allo scandalo o sarete pronti a fare accordi dimenticando tutto?

Da quel che si vede e si sente in giro l’accozzaglia #PD #5stelle e #civiche si stanno annusando. A pensare male degli altri si fa peccato, ma a volte …..”.

Lo riporta l’avvocato e politico Cristiano Romani.