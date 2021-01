Vaccino Covid, Lopalco: “Entro 15 febbraio 1° dose per dentisti e medici liberi professionisti”

Bari, 30/01/2021 – (repubblica) Entro il 15 febbraio la Regione conta di vaccinare tutti gli odontoiatri e i medici liberi professionisti: è quanto ha detto l’assessore alla Salute Pier Luigi Lopalco in un incontro online con i presidenti degli Ordini pugliesi. Lopalco ha spiegato che sarà utilizzato il vaccino Moderna, di cui in Puglia dovrebbero arrivare 4mila 300 dosi nella prossima settimana e 8mila 700 in quella successiva. Dosi che serviranno a somministrare il vaccino al personale sanitario non ancora vaccinato, dunque.

Inoltre, nelle prossime settimane arriveranno in Puglia anche le prime fiale AstraZeneca, che offreno condizioni logistiche e organizzative più semplici, dato che possono essere conservate a temperature standard di refrigerazione, ovvero fra i due e i quattro gradi. Si devono comunque attendere le decisioni dell’Aifa, l’Autorità italiana del farmaco, per comprendere le indicazioni per l’utilizzo di questo vaccino, che mostra un’efficacia inferiore rispetto a quello di Pfizer e Moderna.(repubblica)