Audace Cerignola, pari con rimpianti. Corvino riacciuffa gli ofantini al 95′

StatoQuotidiano.it Foggia,30 Gennaio 2022. Al Curlo di Fasano pari con rimpianti per la capolista Audace Cerignola che impatta 3-3 contro i padroni di casa del Fasano. Gara combattuta e spettacolare fino agli istanti finali, che hanno visto i biancoazzurri passare in vantaggio al 9′ con Corvino, su punizione dal limite, complice una deviazione.

La reazione degli ofantini è stata veemente. Giacomarro ha realizzato il pareggio al 26′, poi è stato bomber Malcore ha mettere la freccia, dopo soli 5 minuti. Nella ripresa Loiodice al 26′ realizza il tris.

Il match sembra in discesa per gli uomini di mister Pazienza ma Capomaggio riapre la contesa al 29′, facendo presagire un finale intenso. L’Audace Cerignola resta in dieci al minuto 83 per l’espulsione di Dorval, stringe i denti ma nell’assalto finale, al quinto minuto di recupero, ancora Corvino firma la sua personale doppietta, beffa Tricarico e fissa il punteggio finale.

I gialloblù restano in vetta al campionato di serie D, gir. H, a quota 44 ma vedono ridursi ad un solo punto, il vantaggio sul Bitonto, che passa per 1-2 sul campo della Rotonda, grazie ai due sigilli di Lattanzio e al gol inutile di Gonella.

Ph Image: Savino Ferraro Audace Tv Channel