Il centrosinistra largo si ricompatta e vota lista Emiliano alle provinciali

Statoquotidiano.it, 30 gennaio 2022. ll Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Articolo Uno e i civici di Emiliano stanno intraprendendo un percorso comune per le elezioni del Consiglio Provinciale”.

Lo comunicano in una nota Lia Azzarone per il Pd, Mario Furore, Marco Pellegrini, Gisella Naturale, Maria Luisa Faro, Giorgio Lovecchio, Carla Giuliano e la candidata alle provinciali Nunziata Palladino (M5s), Gianluca Ruotolo (Articolo 1), Rosario Cusmai (Insieme per la Capitanata), Antonio Tutolo, Sergio Clemente, Pino Lonigro – Patrizia Lusi e i candidati alle provinciali Vincenzo Checchia, Cilenti Lucrezia, Tonio De Maio, Michele Del Sordo, Palma Giannini, Luigi Giurato, Mercurio Occhionero, Salvatore Prencipe, Raffaella Savastano, Michele Sementino e Silvia Spada.

“Sono forze politiche che governano insieme la Regione Puglia, con il Presidente Michele Emiliano, e che stanno sperimentando l’opportunità di creare un fronte progressista in cui le diverse sensibilità consentano di rispondere al meglio alla domanda di buona politica che proviene dalle comunità della Capitanata. L’impossibilità di avere in campo una lista con il simbolo del Partito Democratico, che valorizzava anche consiglieri comunali appartenenti ad altre esperienze di centrosinistra largo, non deve far naufragare questa opportunità ma, anzi, ne può costituire un rilancio”.

Per le provinciali che si svolgono oggi PD e Articolo Uno faranno confluire i voti dei rispettivi consiglieri comunali e sindaci sui candidati al Consiglio provinciale della lista denominata “Insieme per la Capitanata”. “Siamo convinti che questa sia la strada migliore per porre le basi di proficue interlocuzioni che avranno come obiettivo il buon governo del territorio di Capitanata e che potranno portare ad una condivisione nel prossimo cruciale snodo dell’elezione del nuovo presidente della Provincia”.

L’occasione offerta dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la transizione ecologica, il processo di riforma e di investimenti per un nuovo welfare territoriale e comunitario, il potenziamento del sistema delle infrastrutture a partire dalla rete stradale, sono alcuni dei temi che le forze politiche che governano la Regione Puglia vogliono affrontare insieme per il futuro della Capitanata.

I consiglieri provinciali che saranno eletti nella lista “Insieme per la Capitanata” si impegnano a non accettare alcuna delega di funzioni, in modo da favorire la più ampia condivisione – tra Pd, M5S, Articolo Uno e civici di Emiliano – nell’individuazione del prossimo Presidente della Provincia, che sarà scelto collegialmente anche, e soprattutto, “al fine di segnare una netta discontinuità rispetto alla situazione attuale e per cogliere appieno l’occasione e l’esigenza di rilancio dell’intero territorio provinciale”.