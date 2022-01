Manfredonia. Fatone: sì al piano parcheggi, ma si tutelino residenti e commercianti

(nota stampa). Da qualche giorno abbiamo visto apparire le famose “linee blu” in molteplici zone della nostra città. Gli stalli dei parcheggi a pagamento sono una nuova realtà a Manfredonia.

Di fatto è pronto per essere attuato il regolamento in materia di parcheggi pubblici a pagamento non custoditi ed aree per il carico e scarico merci, delibera di Consiglio Comunale n.22 del 2/10/19. Nonostante la teoria sia promettente, la pratica ha destato un po’ di preoccupazioni nei cittadini, in particolar modo tra commercianti e residenti soprattutto nel merito delle tariffe che si dovranno supportare.

Sottolineo fin dal principio che i parcheggi a pagamento sono fondamentali per dare ossigeno alle casse comunali e produrre ordine in città, ma se consideriamo i già enormi sacrifici che la pandemia ha imposto a ogni cittadino, l’amministrazione comunale dovrebbe riflettere sulla necessità di apportare delle correzioni che ad oggi sembrano d’obbligo.

Per questo motivo, ho presentato al Sindaco un’interrogazione che porterò in Consiglio, conscio che troveremo una soluzione con le categorie, piuttosto che aggravare un problema che già pesa parecchio.

Consigliere Raffaele Fatone