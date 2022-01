Paese congelato: Mattarella rieletto Presidente, bis Quirinale

Foggia, 30 gennaio 2022, (gazzetta.it) – Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. Questo l’esito dell’ottava votazione a Parlamento riunito.

Nella storia italiana è il secondo Presidente, dopo Giorgio Napolitano, a essere riconfermato al Quirinale. Il suo nome ha messo d’accordo le forze politiche e di fatto scongiurato una pericolosa crisi istituzionale.

IL PIÙ VOTATO DOPO PERTINI— Mattarella ha superato la maggioranza assoluta dei grandi elettori, fissata a 505 voti, con 759 preferenze ha superato il bis di Giorgio Napolitano ed è dunque il più votato dopo Sandro Pertini, che nel 1978 ottenne 832 preferenze su 995. Nel corso della votazione di oggi, il secondo più votato è stato Carlo Nordio con 90 voti.

LE PAROLE DI MATTARELLA— “Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati, e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”, ha dichiarato Mattarella quando i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, gli hanno comunicato il risultato.

80 ANNI— Dopo una decina di candidature bruciate, comprese quelle della “prima donna al Quirinale”, i leader dei partiti hanno chiesto un altro sacrificio al capo dello Stato uscente che ha risposto: “Se serve ci sono, anche se avevo altri piani”. Solo pochi giorni fa Mattarella, oggi 80enne, aveva di fatto traslocato nella sua nuova casa nel quartiere Pinciano di Roma e preso l’aereo verso Palermo, sua città natale, allontanandosi da Montecitorio.

LA SODDISFAZIONE DI GRAVINA— “Mattarella è un dono per il Paese e per lo sport italiano. Personalità di altissimo spessore, interprete e custode dell’Italia migliore. Abbiamo avuto modo di condividere tante gioie che speriamo di poter rivivere nell’immediato futuro insieme a tutti gli italiani. Buon lavoro Presidente”. Questo il commento del presidente della Figc Gabriele Gravina. (Gazzetta.it)