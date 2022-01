Trump: “Si rischia la terza guerra mondiale con Biden”

(ANSA) 30 gennaio 2022 – “Il Paese sta morendo” ed è arrivato il momento di salvarlo.

Donald Trump si presenta carico e spumeggiante alle migliaia di suoi fan accorsi a Conroe, in Texas.

E come al solito è un fiume in piena contri i democratici e la sinistra radicale responsabili, a suo avviso, della crisi dell’America ormai “non rispettata più” da nessuno.

“Quello che Putin e la Russia stanno facendo con l’Ucraina non sarebbe mai accaduto con me presidente. Sotto il mio sguardo l’America era rispettata, forse più rispettata che mai”, dice Trump osservando come con la “debolezza e l’incompetenza di Biden si rischia una terza guerra mondiale”. Criticando la Nato cattiva quasi come la Cina, il tycoon striglia Biden per voler inviare truppe in Europa per l’Ucraina.

"Dovrebbe inviare truppe al confine con il Messico: solo lo scorso anno cinque milioni di persone hanno attraversato il confine illegalmente", spiega sapendo di rivolgersi a un pubblico particolarmente sensibile sull'immigrazione. Il Texas del governatore Greg Abbott, appoggiato incondizionatamente da Trump, si è impegnato a proseguire i lavori per il muro al confine, il progetto tanto voluto ma che l'ex presidente non è riuscito a terminare.