Bari. ASL assume 128 amministrativi per velocizzare la Sanità, altri 100 stabilizzati

Bari, 30 gennaio 2023 – Velocizzare la Sanità e il PNRR con un’iniezione massiccia di forze fresche nel settore amministrativo. Sono 128 i nuovi assunti a tempo indeterminato convocati dalla ASL Bari, stamane nell’Auditorium “Arcobaleno” dell’ex CTO, per il disbrigo delle ultime pratiche: disponibilità all’assunzione, scelta della sede di assegnazione e, in una prossima data, la firma del contratto.

Ad accoglierli il Direttore Amministrativo della ASL Bari, Luigi Fruscio, che ha sottolineato l’importanza delle nuove assunzioni: «Era necessario rinforzare le strutture amministrative – ha commentato – assumendo personale preparato e motivato in un settore delicato per il funzionamento dell’azienda sanitaria. Per questo in tempi abbastanza celeri abbiamo varato e condotto a termine tre concorsi pubblici per diversi profili e ora possiamo rinforzare gli organici con le persone giuste per rispondere alle sfide che abbiamo di fronte. Dalle onerose procedure legate ai fondi PNRR alla sburocratizzazione del lavoro degli operatori sanitari, troppo spesso oberati da procedure e lungaggini. La prospettiva è molto chiara: ognuno deve poter fare bene e nelle migliori condizioni possibili il proprio lavoro».

128 nuovi assunti, dunque, suddivisi tra 15 collaboratori amministrativi senior (categoria DS), 44 coadiutori amministrativi senior (categoria BS) e 69 assistenti amministrativi (categoria C). La ASL Bari, proprio per rispondere alle necessità di organico delle strutture ospedaliere e territoriali, sta assumendo tutti i 45 vincitori dei relativi concorsi e, attraverso lo scorrimento della graduatoria, ha deciso di contrattualizzare a tempo indeterminato anche gli idonei sino ad esaurimento del fabbisogno.

Parallelamente prosegue il programma di sottoscrizione dei contratti per i 533 dipendenti precari. Il calendario stilato dall’Area Gestione Risorse Umane ha previsto per quest’oggi la sottoscrizione del contratto per altri 100 infermieri (50 stamane, altri 50 nel pomeriggio), una quota dei 374 complessivamente assunti a valle della conclusione dell’iter previsto per gli operatori in possesso dei requisiti di legge, ossia l’art. 20 del Decreto legislativo 75 del 2017 (cosiddetta Legge Madia) e l’art 1. comma 268 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021.

Le firme dei contratti andranno avanti con altre sessioni sino al prossimo 2 febbraio con il completamento della procedura per tutti i 533 dipendenti stabilizzati in 14 profili professionali diversi tra cui, oltre agli infermieri, anche medici, psicologi, biologi, fisioterapisti, logopedisti, tecnici della prevenzione ambientale, assistenti sanitari, educatori professionali e personale amministrativo.