Campo: “Ottimo risultato politico l’elezione di Nobiletti, ma si ritorni al voto dei cittadini”

“Ottimo risultato politico l’elezione di Nobiletti a presidente della Provincia di Foggia.

Mi auguro sia l’ultima volta che a votare non siano i cittadini”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente della Regione Puglia

L’elezione di Giuseppe Nobiletti alla Presidenza della Provincia è un ottimo risultato politico della coalizione che governa la Regione Puglia, ottenuto con un tasso di sofferenza maggiore di quanto ci aspettassimo e che ho condiviso con il candidato fino alla tarda sera di ieri.

Agli auguri di buon lavoro, sinceri e per nulla formali, che rivolgo al neo presidente di Palazzo Dogana, certo che saprà interpretare nel migliore dei modi possibili il suo ruolo istituzionale, credo sia necessario aggiungere una riflessione politica.

È tempo che i cittadini tornino a decidere con il proprio voto chi debba governare le Province, oggi diventate il teatro di accordi e scontri politici che poco o nulla interessano alle comunità amministrate.

Fu un errore, lo dicevo allora e lo ribadisco ora, svilire la rappresentatività e ridurre le competenze e la capacità finanziaria di questi enti. Errore commesso anche dal Partito Democratico che, non a caso, oggi sta ripensando quella scelta e ha avanzato le proprie proposte per porvi rimedio.

In attesa che il Parlamento decida come modificare l’attuale normativa, sono certo che il presidente Nobiletti e l’intero Consiglio provinciale sapranno valorizzare le importanti competenze che sono chiamati ad esercitare agendo con efficacia sulle urgenze presenti – a partire dal garantire agli studenti delle medie superiori di seguire le lezioni in ambienti caldi e sicuri, non in aule gelide in cui spesso si sta con il piumino o non si entra proprio – e le proiezioni future – programmando e investendo con efficienza i fondi del PNRR ed europei.

Inizia una nuova fase amministrativa a Palazzo Dogana e mi auguro sia l’ultima volta che ad eleggere il presidente e i consiglieri non siano i cittadini di Capitanata.