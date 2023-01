Forza Italia: “Rotice ha tradito il mandato e la fiducia dei vertici regionali e nazionali”

FOGGIA, 30/01/2023 – “Onore al nostro candidato Nicola Gatta, che ha sfiorato la riconferma alla presidenza della Provincia di Foggia.

Il suo impegno sul campo è testimoniato dai risultati lusinghieri ottenuti nei Comuni in cui non eravamo favoriti. Resta il grande rammarico per la sconfitta in una città di centrodestra come Manfredonia, determinante per l’esito negativo provinciale e imputabile al sindaco Rotice che, seppur da noi sempre sostenuto, ha tradito il mandato e la fiducia dei vertici regionali e nazionali, consegnandosi politicamente al centrosinistra e a Michele Emiliano.

Oltre a Rotice, ribadiamo che chi non ha raccolto l’appello a seguire la linea di Forza Italia ne resta fuori, come il sindaco di Apricena Potenza e il consigliere regionale Dell’Erba. Un sincero ringraziamento a Nicola Gatta per l’ottimo lavoro svolto in questi anni alla guida della Provincia, nonché al segretario Raffaele Di Mauro e all’onorevole Giandiego Gatta per aver coordinato i tavoli provinciali”. Lo riporta una nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice vicario, il sen Dario Damiani.