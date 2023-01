“Lei non risulta nata”: l’assurda storia di Giuseppina, originaria del Foggiano

TORINO, 30/01/2023 – (Irene Famà su La Stampa – Torino) «Sui suoi precedenti documenti non risulta il numero dell’atto di nascita». «Come prego?». «Sulla sua carta d’identità non c’è il numero. Non possiamo rinnovargliela».

La conversazione tra la signora Giuseppina e una solerte operatrice dell’anagrafe è andata più o meno così. Burocratese. Che in concreto significa: la signora Giuseppina non è mai nata. Anche se giovedì scorso, alle 10 in punto come previsto dall’appuntamento, si è presentata agli sportelli di via Ignazio Giulio per sbrigare tutte le pratiche e ricevere una nuova carta d’identità. «Ecco il buffo impedimento in cui sono incappata». Giuseppina, che è una donna elegante e riservata, il contrattempo lo definisce così in una lettera inviata a Specchio dei Tempi. E per descrivere il suo disappunto e la sua irritazione sceglie le parole con cura. Si concede giusto qualche osservazione pungente e ironica. «Sono nata nel 1953 e quest’anno compio settant’anni». Dettaglio che non si discute.

Originaria di un paese in provincia di Foggia, si è trasferita a Torino nel ’63. «Avevo dieci anni quando sono arrivata qui con la mia famiglia». E in città la signora ha studiato, si è sposata, ha avuto dei figli, ha lavorato per quarant’anni in azienda. «Ho pure votato. Sempre». E il documento? «Mai avuto nessun problema». E la carta d’identità l’ha già rinnovata diverse volte. «Mai nessuno ha fatto storie. Ho provato a spiegarlo all’impiegata che era davanti a me. Forse altri, prima di lei, hanno chiuso un occhio, non lo so». Ne parla Irene Famà su La Stampa – Torino