Consiglieri di Minoranza: "Abbiamo provveduto a segnalarlo al Prefetto"

Evidentemente a questa Amministrazione pasticciona ed impreparata non bastava il polverone già sollevato in aula consiliare quando ha bocciato un proprio provvedimento, ma ha voluto spingersi ancora oltre pubblicando anche un atto falso. In Consiglio Comunale, infatti, a differenza di quanto pubblicato sull’Albo pretorio, non è stato presentato né comunque approvato alcun emendamento alla proposta di delibera messa all’ordine del giorno ed inviata via pec a tutti i consiglieri, con la quale si proponeva l’approvazione del progetto di PPP presentato dalla Engie e dei relativi elaborati, con una serie di deliberati consequenziali. Su tale proposta, durante la seduta del consiglio di lunedì 23 gennaio, i consiglieri di maggioranza hanno dichiarato di voler votare contro la sua approvazione, e così hanno poi fatto.

In realtà, il Sindaco, viste le dichiarazioni di voto contrario (compresa la sua), avrebbe dovuto ritirare la proposta di delibera, perché, in un Comune normale, se una delibera proposta dal sindaco o da un suo assessore venisse bocciata dalla stessa maggioranza, si aprirebbe una crisi. Per cui, in questo caso, non essendo più favorevole alla proposta del suo assessore (e quindi sua, per via della delega), il Sindaco avrebbe dovuto ritirarla, per poi tornare in Giunta e magari revocare la precedente delibera dei Commissari con la quale si era dato avvio alla fase del procedimento che avrebbe dovuto concludersi con la delibera consiliare.