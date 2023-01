Piemontese: “Nobiletti presidente della Provincia risultato collettivo per la Capitanata”

Sul risultato delle elezioni provinciali di Foggia, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“L’elezione di Giuseppe Nobiletti a presidente della provincia di Foggia è un risultato collettivo e condiviso da un largo schieramento di forze politiche che parte dal Partito Democratico e si estende al Movimento Cinque Stelle e alle liste civiche coordinate dal presidente Michele Emiliano, al quale va riconosciuto il merito di avere saputo tenere insieme un fronte che riflette buon governo, capacità di ascoltare le persone e i territori, valorizzazione delle capacità e delle potenzialità di cui è espressione anche il consigliere comunale del più piccolo dei Comuni.

L’affermazione di Nobiletti assicura a tutta Capitanata un salto di qualità importante nella fase che stiamo attraversando in cui si realizzano importanti investimenti e si concentrano gli sforzi per attrarne di nuovi, in rapporto al ciclo di programmazione dei fondi europei 2021-2027 che si sta aprendo. È questo il valore che, con grande responsabilità, hanno saputo condividere e mettere a frutto le diverse espressioni politiche del centrosinistra pugliese: il mio apprezzamento e ringraziamento vanno, perciò, alla segretaria provinciale del PD di Capitanata, Lia Azzarone, al coordinatore delle liste civiche che si riconoscono nell’azione di governo del presidente Emiliano, Rosario Cusmai, ai rappresentanti territoriali del M5S a partire dalla collega assessore regionale Rosa Barone.

Una gratitudine particolare indirizzo ai sindaci e amministratori espressione del PD, che sono la più numerosa classe dirigente diffusa sul territorio, capace di interpretare i valori e il pragmatismo necessari per la buona politica richiesta dai cittadini.

Il risultato rafforza la connessione già stretta tra la provincia di Foggia e il governo regionale pugliese, di cui mi onoro di essere vicepresidente, e questo non potrà che giovare a tutti i cittadini della Capitanata.

Alla soddisfazione sul piano politico, aggiungo quella personale perché, con Nobiletti e la sua dinamica Amministrazione, ho un legame speciale, risalente alla sua prima, sorprendente elezione a sindaco di Vieste, nel 2016, quando mi schierai, controvento e perfino contro i vertici nazionale del mio partito, al fianco della sfida per la legalità e per la proiezione internazionale di quel bellissimo pezzo del nostro territorio, che quel gruppo di giovani seppe mettere in campo.

Oggi come allora, condividiamo quella stessa carica e energia a servizio di un territorio grande e complesso come quello della provincia di Foggia”.