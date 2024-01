Lunedì, 29 gennaio 2024, a Torremaggiore (Fg) si è svolta la prima assemblea del circolo di INDIPENDENZA!, movimento politico ispirato da Gianni Alemanno.

Hanno partecipato Primiano Calvo (coordinatore regionale Puglia), Mimmo Foglietta (coordinatore provinciale Foggia), Soccorsa Chiarappa (responsabile regionale organizzazione e tesseramento Puglia), Marco Fracchiolla (responsabile regionale web e social Puglia) e Romualdo Guerriero (responsabile regionale sanità Puglia).

In meno di 2 mesi, il neo-presidente Mario Leccisotti, docente in pensione, storico e scrittore, democratico, cristiano, amministratore pubblico per 30 anni con le mani pulite, impegnato nel sociale e nel politico, è riuscito a creare dal nulla e senza alcun potere una squadra di “testimoni” della libertà. Il nuovo movimento politico INDIPENDENZA a TORREMAGGIORE è formato da donne, giovani, disabili, anziani, stranieri, ma soprattutto da persone del mondo del lavoro.

L’obiettivo fondamentale mira a creare una nuova classe dirigente competente ed onesta, che possa amministrare il nostro Paese nei prossimi anni. La linea politica e strategica approvata è stata la seguente: movimento plurale ed inclusivo, priva di sigle e colori, che desidera affrontare e risolvere i numerosi problemi culturali, sociali ed economici: lavoro, redditi, casa per i giovani, servizi sociali, sanità, scuola, cultura, università e ricerca, social e nuova tecnologia, economia verde, intelligenza artificiale, PNRR, emigrazione ed immigrazione, rapporti con l’Europa, con gli Stati Uniti e i BRICS PLUS, la fine dei conflitti armati in Ucraina e in Palestina, il sogno della pace nel mondo.

Domenica 4 febbraio 2024 – su corso Matteotti a Torremaggiore – INDIPENDENZA sarà presente per la raccolta di firme, riguardanti i vaccini, la sanità e la creazione di un nuovo Stato Palestinese.