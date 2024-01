CERIGNOLA (FOGGIA) – Un’altra rapina è stata messa a segno a Cerignola (Foggia) nella serata di lunedì 29 gennaio.

Questa volta, a essere preso di mira è stato un negozio di ottica.

Ad agire una persona con il volto coperto e armata con pistola che si è fatta consegnare l’incasso in corso di quantificazione.

Indagini sono state avviate dai carabinieri.

Nella giornata di sabato 27 gennaio, due negozi di articoli per la casa erano stati rapinati a distanza di pochi minuti.

Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda.

L’emergenza è palpabile.

Nell’ultima settimana una rapina ai danni di una tabaccheria in via Puglie.

Poi è toccato a un negozio per articoli della casa, in via Melfi, che ha subito un furto costato diverse migliaia di euro (si parla di danni e ammanchi per oltre 7000 euro).

Nei giorni scorsi, invece, la doppia rapina in un negozio di via Melfi e, a stretto giro, in un supermercato di via Manfredonia, dove i malviventi – arrivati come in via Melfi a bordo di una Fiat Panda- hanno esploso colpi di arma da fuoco rubando nel primo caso un bottino da 600 euro e nel secondo una quantità di denaro ancora da certificare.