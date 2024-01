FOGGIA – “Aspettavamo in queste ore qualche novità per l’aeroporto di Foggia e invece ancora uno strano e preoccupante silenzio sorvola il Gino Lisa nonostante qualche incoraggiante messaggio comparso sulla pagina di Facebook della compagnia Lumiwings (che qui sotto richiamiamo).

“Preparati a decollare verso nuovi orizzonti, dove il volo diventa un sogno che si avvera” scrive la compagna in un post.



Inutile ricordare come da mesi (e non da qualche ora) stiamo riscontrando un forte rallentamento d’interesse per questo scalo ripreso a decollare da solo un anno e mezzo.

Riduzione tratte, riduzione voli, prezzi non competitivi nello stesso sistema aeroportuale pugliese, assenza di promozione e non condivisa visione di un futuro per questo aeroporto che necessita di un rafforzamento con una seconda compagnia che possa operare con il sostegno statale nel rispetto di una continuità territoriale che potrebbe essere riconosciuta se solo qualcuno si attivasse in merito.

A pensar male (diceva qualcuno) non si fa peccato e per il passato politico di questo scalo inevitabilmente viene oggi da pensare che oltre a navigare a vista forse ci sia anche ben altro.

È fondamentale ora che si faccia chiarezza sul vero futuro del Gino Lisa e che tutta la politica locale si faccia portavoce di questa esigenza di chiarezza da parte di chi altrove continua a far fare numeri e successi.

Siamo un aeroporto Sieg non un aeroporto di serie C. Sia chiaro….”.