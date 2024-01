BARI – “Voglio ringraziare tutto il Consiglio regionale per il lavoro svolto oggi in assise con l’approvazione all’unanimità di quasi tutte le leggi iscritte all’ordine del giorno, compresi numerosi emendamenti, che contribuiranno a migliorare la vita dei pugliesi e tuteleranno il suo patrimonio ambientale e culturale.

Questo è frutto di un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione e di un attento lavoro nelle commissioni consiliari”, dichiara la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone.

Tra le 14 proposte di legge approvate all’unanimità l’istituzione in ogni provincia colpita dal batterio Xylella, di un centro regionale di raccolta, stagionatura e pre lavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali rimossi dagli alberi colpiti da xylella, presentata dal consigliere Paolo Pagliaro; la proposta di legge sugli “Orti di Puglia presentata del consigliere Cristian Casili; e la legge sugli interventi per la promozione, valorizzazione e tutela dei prodotti di eccellenza regionali dei consorzi di tutela pugliesi delle Dop e Igp presentata dai consiglieri Francesco Paolicelli e Grazia Di Bari.

Approvati all’unanimità anche l’emendamento per lo stanziamento di un milione di euro per il Fondo sociale per il rimborso delle spese per i pazienti affetti da malattie rare e l’emendamento aggiuntivo proposto dal consigliere Fabiano Amati, alla proposta di legge che vede come primo firmatario il consigliere Pierluigi Lopalco, finalizzata all’attuazione di un programma per l’eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie HPV-correlate. Infine approvata all’unanimità l’istituzione della Fondazione della disfida di Barletta”.

Lo riporta una nota della presidente Loredana Capone.