Foggia. Lo scorso week-end i volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono occupati di ripulire durante la giornata di sabato Via Almirante mentre durante la mattinata di domenica si sono ritrovati in Via Monsignor Farina.

Il gruppo, unito dallo spirito comune di ripulire e riportare decoro nelle aree verdi della città, si è dato appuntamento davanti al Bar Gambrinus, dove di fronte si trova un giardino pubblico.

Qui i volontari hanno trovato moltissime cartacce, plastica, bottiglie ed è stato svuotato anche un pozzetto per l’irrigazione che era pieno di rifiuti, fango e terra.

Poi su Via Monsignor Farina i volontari hanno ripulito le aiuole che nascondevano diversa sporcizia come bottiglie di vetro, buste di plastica, altre cartacce e molto altro, così da liberare i cespugli verdi dai rifiuti abbandonati.

Due volontari si sono occupati anche di ripulire un canaletto d’acqua che a sua volta era oramai ricoperto dai rifiuti.

In totale più di 15 sacchi di immondizia son ostati raccolti oltre alle 20 bottiglie di vetro.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole ringraziare tutti i volontari che in questi mesi si sono dedicati e impegnati per partecipare alle iniziative. Infatti, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”

Il prossimo appuntamento è previsto per Domenica 11 febbraio in mattinata.

