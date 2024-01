Da ieri lunedì 29 gennaio e fino al prossimo giovedì 29 febbraio 2024 è possibile presentare le istanze per l’accesso al Fondo di sostegno ai Comuni marginali – Annualità 2022.

L’Avviso è rivolto alle imprese interessate ad avviare nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa da insediarsi all’interno del territorio comunale.

Le proposte saranno ammesse a contributo in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di proposte ammesse in numero insufficiente, le risorse residue saranno attribuite alle proposte ammissibili a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I punteggi saranno assegnati con riferimento alla qualità del progetto di investimento, al settore e all’ubicazione dell’attività, alle attività imprenditoriali avviate da giovani imprenditori e da donne.

Si ricorda che l’importo massimo del contributo per beneficiario è di € 30.000,00, che sarà possibile inoltre prevedere un’anticipazione pari al 30% del contributo concesso e che l’attività dovrà essere mantenuta in esercizio per un periodo di almeno cinque anni dalla data di dichiarazione di inizio attività. Entro il 9 febbraio potranno essere presentate eventuali richieste di chiarimenti sulle modalità di presentazione dell’istanza.

L’Avviso integrale con i relativi allegati è consultabile e scaricabile sul sito dell’ente www.comune.san-severo.fg.it sull’homepage nella sezione ‘Bandi di gara e contratti’.