PESCHICI – Si chiude con un’archiviazione il caso del furto di 65 mila euro dai parchimetri del Comune di Peschici, avvenuto nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre 2021. La Procura Regionale della Corte dei Conti, che aveva aperto un procedimento a carico del funzionario Luigi Forte, responsabile del servizio della sosta tariffata, ha ritenuto insussistente la sua responsabilità erariale.

Il legale del ragionier Forte, l’avvocato Giuseppe Falcone, ha espresso grande soddisfazione per il risultato professionale ottenuto, dichiarando di aver sempre creduto nella diligenza del suo assistito, che in più occasioni aveva richiesto al Comune di Peschici di istituire un servizio portavalori per garantire la sicurezza del denaro derivante dai parchimetri, mai attivato dall’amministrazione comunale.

Il furto era stato scoperto dopo un concerto nell’estate del 2021 dai dipendenti comunali, che avevano trovato vuota la cassaforte in cui era custodito il denaro, raccolto dalle varie colonnine presenti in paese.

Gli ignoti ladri si sarebbero introdotti negli uffici di piazza Pertini approfittando della distrazione generale di residenti e avventori della zona per lo svolgimento di un concerto.

Il caso aveva suscitato scalpore e polemiche nella cittadina garganica, che vive prevalentemente di turismo.

Articolo a cura di Vittorio Agricola