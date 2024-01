Manfredonia. “Le sfumature della parità“: eccoci ancora qui in questo viaggio, fatto di pensieri, emozioni, riflessioni e sempre con nuovi scenari e colpi di scena. Dal verbo delle donne emerge che siamo noi stesse ad auto-ingabbiarci in una logica patriarcale, desiderare di svolgere il ruolo di “angelo del focolaio domestico” e non aprirci alla prospettiva della realizzazione professionale.

Sarà davvero così? Dobbiamo riflettere su una sorta di auto-sabotaggio inconsapevole che impedisce l’ espandersi di un processo socio culturale e politico, che porti al raggiungimento della parità nella vita quotidiana e soprattutto sui luoghi di lavoro?

“Quando si agisce cresce il coraggio, quando si rimanda cresce la paura”

Angelica Murgo