BRINDISI – Occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato con queste accuse la procura di Brindisi ha chiesto il processo per il 55enne di Ceglie Messapica (Brindisi), Angelo Bellanova, reso confesso di aver nascosto nel congelatore il corpo senza vita dell’anziana madre, Maria Prudenza Bellanova, 82 anni, morta per cause naturali.

Il cadavere della donna venne trovato il 22 novembre 2022 dai carabinieri nel congelatore a pozzetto del deposito accanto alla villetta in cui madre e figlio vivevano in contrada Nisi, a Ceglie Messapica (Brindisi).

Secondo l’accusa, il figlio ha nascosto il corpo senza vita della madre per continuare a riscuotere la pensione e l’indennità di accompagnamento, per un totale di circa 11mila euro.