Sarebbe stata l'occasione giusta per poter agguantare il pareggio e cambiare le sorti della gara ed invece Michele Cristano si rivolge all'arbitro dicendo che non era stato assolutamente toccato e che non era assolutamente calcio di rigore. Tanti diranno che è stato un "fesso" a dire la verità all'arbitro e che avrebbe potuto far raggiungere il pareggio alla sua squadra ma Cristiano ha pensato all'altra faccia della medaglia, ossia dare il giusto messaggio a quanti amano questo sport, a tutti quei bambini che iniziano a tirare calci al tanto amato pallone. "No arbitro, non è rigore". Da Zapponeta una bellissima pagina di sport. Ecco il protagonista