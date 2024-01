Il cittadino, residente da anni nella zona, ha deciso di mettere in luce la situazione preoccupante che ha osservato nel corso del tempo, evidenziando il degrado che si è impadronito di strade e spazi pubblici, in particolare nei pressi della Chiesa Sant'Andrea e lungomare del Sole, luoghi che dovrebbero essere vetrine di bellezza e accoglienza. Tra i principali problemi segnalati, spiccano l'accumulo di rifiuti non raccolti, il degrado delle aree verdi, la mancanza di manutenzione delle infrastrutture e il proliferare di atti di inciviltà che compromettono la qualità della vita dei residenti e dei visitatori.