Lucera. La tutela dei vitigni autoctoni connessa con iniziative culturali ed enogastronomiche non è certo una novità in Capitanata, in pochi sanno che la città di Lucera ebbe la fortuna di ospitare una sede dell’enoteca regionale.

Siamo tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando la città sveva era interessata da una grande fermento culturale, l’artefice di ciò fu Lilino Tolve, docente stimato della Lucera che fu.

L’ente promotore dell’Enoteca Regionale Permanente di Lucera fu il Consorzio per la Valorizzazione e Tutela del Vino Doc “Cacc’e Mmitte di Lucera”, presieduto da Tolve e promosso dalla Cooperativa Svevo di Lucera, che fu una vera eccellenza di Lucera per oltre 50 anni, anch’essa scomparsa, come racconta con un velo di commozione per la recente scomparsa del docente lucerino e con rammarico Silvio Di Pasqua, presidente del Circolo Unione di Lucera.

“Lilino Tolve é stata una persona di indubbio valore per la sincerità delle sue opinioni e per il fermento delle sue attività – racconta ai microfoni di StatoQuotidiano Di Pasqua-. Docente si è contraddistinto nell’organizzazione culturale della città, rendendosi poi protagonista della nascita dell’enoteca regionale permanente che fu seconda in Italia, dopo quella di Siena tra la fine degli anni Settanta ed Ottanta. La cantina non era soltanto un consorzio di tutela dei vitigni autoctoni ma anche un modo per introdurre la cittadinanza e non solo al mondo dell’enologia con attività culturali e di degustazioni connesse, raccogliendo interesse da tutta la regione.

Purtroppo però l’acrimonia mista ad invidie e gelosie varie da parte di taluni esercenti locali del comparto enogastronomico ha fatto sì che l’operazione iniziò con l’essere osteggiata sino a spegnersi progressivamente”, spiega Di Pasqua, parlando poi del triste epilogo che l’iniziativa ebbe.

“A seguito delle contestazioni sull’operato della cantina vista come concorrenziale, la direzione venne poi affidata ad un’ altra presidenza, sempre sotto forma consortile fino a spegnersi.

Fu sempre affezionato alla sua città, ma rimase profondamente deluso dalla piega che quegli eventi portarono alla sua iniziativa”.

Fervente cattolico, Tolve fu molto attivo nella diffusione della storia del nostro santo, il Padre Maestro, proponendo attività culturali e concerti polifonici dedicati alla sua figura, per un decennio fino al 2005, invitando anche ospiti importanti come il compianto Roberto Murolo ”, conclude.

In foto: Silvio Di Pasqua con Lilino Tolve