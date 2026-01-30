Addio a Catherine O'Hara, l'attrice di 'Mamma ho perso l'aereo'

Hollywood piange Catherine O’Hara. L’attrice canadese, naturalizzata statunitense, è morta all’età di 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sito americano TMZ, che cita due fonti a conoscenza diretta della vicenda. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

Volto amatissimo del cinema e della televisione, Catherine O’Hara era diventata celebre in tutto il mondo per aver interpretato Kate McCallister, la madre del piccolo Kevin nei primi due film della saga natalizia Mamma, ho perso l’aereo (1990) e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992), diretti da Chris Columbus e interpretati da Macaulay Culkin.

Una carriera lunga e versatile

Nata a Toronto il 4 marzo 1954, Catherine Anne O’Hara ha costruito una carriera ricca e articolata, attraversando con successo cinema, televisione e doppiaggio. Dotata di uno stile comico sofisticato e spesso surreale, è stata capace di rendere memorabili anche i ruoli secondari, diventando nel tempo una vera e propria attrice di culto.

Il primo grande riconoscimento internazionale arriva nel 1988 con Beetlejuice – Spiritello porcello di Tim Burton, dove interpreta Delia Deetz, artista eccentrica e moglie del personaggio interpretato da Jeffrey Jones. Il film diventa un classico e segna una tappa fondamentale della sua carriera, ruolo che riprenderà anche nel sequel Beetlejuice Beetlejuice (2024).

Da Hollywood alla consacrazione televisiva

Parallelamente al successo cinematografico, O’Hara si afferma nel cinema satirico e nei mockumentary diretti da Christopher Guest, tra cui Waiting for Guffman (1996), Best in Show (2000), A Mighty Wind (2003) e For Your Consideration (2006). Proprio per quest’ultimo ottiene il National Board of Review Award come miglior attrice non protagonista.

Dopo collaborazioni con registi come Martin Scorsese (After Hours), Ron Howard (The Paper) e Sam Mendes (Away We Go), l’attrice conosce una nuova e clamorosa consacrazione dal 2015 al 2020 grazie alla serie tv Schitt’s Creek. Nei panni di Moira Rose, ex diva delle soap opera dalla parlata ricercata e dall’abbigliamento stravagante, conquista pubblico e critica, vincendo un Emmy Award nel 2020 come miglior attrice protagonista in una serie comedy, oltre a un Golden Globe e un Critics’ Choice Television Award.

Gli ultimi lavori e la vita privata

Negli ultimi anni Catherine O’Hara aveva continuato a lavorare con costanza, partecipando a produzioni di rilievo come The Studio per Apple TV+, al fianco di Seth Rogen, ruolo che le era valso una nuova nomination agli Emmy, e alla serie The Last of Us. Nel 2025 era tornata anche sul grande schermo con Argylle.

Sposata dal 1992 con lo scenografo Bo Welch, conosciuto sul set di Beetlejuice, Catherine O’Hara era madre di due figli.

Con la sua scomparsa, il mondo dello spettacolo perde una delle interpreti più originali e riconoscibili della comicità nordamericana, capace di attraversare generazioni e linguaggi con talento e ironia. Lo riporta leggo.it