Assalti agli ATM con esplosivo: smantellata organizzazione, 5 fermi

Foggia, 30 gennaio 2026. Un’organizzazione criminale specializzata negli assalti a sportelli ATM mediante l’uso di esplosivo, operativa in diverse regioni italiane e con base logistica in provincia di Foggia, è stata smantellata dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Nelle scorse ore i militari dell’Arma hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di cinque soggetti, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati con esplosivo, violazione della normativa sulle armi, ricettazione e riciclaggio. Quattro indagati sono stati rintracciati in provincia di Foggia, mentre il quinto nel Catanese. Tutti risultano domiciliati tra Orta Nova, Carapelle e Borgo Mezzanone di Manfredonia.

Il provvedimento di fermo, emesso per scongiurare il concreto pericolo di fuga, è stato successivamente seguito da ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre indagati, disposte dai GIP dei Tribunali di Foggia e Catania. Complessivamente, sono cinque gli indagati attualmente ristretti in carcere, considerando anche due soggetti arrestati in precedenza in flagranza per detenzione di materiale esplosivo.

L’indagine, avviata nel settembre 2025 a seguito di una serie di colpi ai danni di istituti bancari e postali su scala nazionale, ha consentito di ricostruire l’esistenza di un sodalizio criminale strutturato, composto in totale da 13 indagati: undici originari della provincia di Foggia e due provenienti dalle province di Campobasso e BAT.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’organizzazione operava con un modus operandi collaudato, basato sull’utilizzo di autovetture di grossa cilindrata – spesso rubate, con targhe clonate o noleggiate nel Cerignolano – e sull’impiego della cosiddetta tecnica della “marmotta”, consistente nell’inserimento di un ordigno artigianale ad alto potenziale esplosivo nelle bocchette degli ATM. Le violente detonazioni consentivano non solo l’apertura delle casseforti, ma provocavano anche ingenti danni strutturali agli edifici che ospitavano i dispositivi.

L’organizzazione, secondo gli inquirenti, poteva contare su specifiche competenze tecniche, una dettagliata pianificazione e una rigida ripartizione dei ruoli, con la presenza di autisti, vedette, staffettisti ed esecutori materiali incaricati delle fasi operative e logistiche.

I fatti contestati nel decreto di fermo riguardano cinque assalti, tra tentati e consumati, avvenuti tra settembre e ottobre 2025 in Puglia (province di Foggia, Taranto e Lecce), Campania (Benevento) e Marche (Macerata), per un bottino complessivo stimato in circa 40mila euro.

Nel corso delle perquisizioni eseguite contestualmente ai provvedimenti restrittivi, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola clandestina e diversi candelotti esplosivi, potenzialmente utilizzabili per la realizzazione di nuovi ordigni.

Parallelamente alle indagini, l’Arma – in sinergia con la Procura di Foggia e con i reparti territorialmente competenti – ha messo in campo una capillare attività preventiva su numerose province del Centro-Sud Italia, tra cui Frosinone, Lecce, Brindisi, BAT, Campobasso, Napoli, Prato e Pistoia. Secondo le stime investigative, tali servizi avrebbero consentito di sventare almeno 16 potenziali assalti a sportelli ATM.

In due distinte circostanze, tra settembre e ottobre 2025, le attività di prevenzione hanno portato al controllo di due indagati a Statte (Taranto) e all’arresto a Galatone (Lecce) di altri due soggetti trovati in possesso di oltre 100 candelotti esplosivi, rinvenuti all’interno della loro autovettura, in prossimità di possibili obiettivi sensibili.

L’operazione rappresenta un importante risultato nel contrasto alla criminalità predatoria organizzata, confermando l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nel garantire sicurezza e tutela del territorio.

A cura di Michele Solatia.