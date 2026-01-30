La Corte d’Appello di Milano ha assolto un ex docente di 65 anni di Lissone, condannato in primo grado per atti sessuali su una studentessa di 16 anni, stabilendo che il fatto non sussiste. La sentenza ribalta la condanna del Tribunale di Monza del 2024, che aveva inflitto tre anni e nove mesi di reclusione, e dispone la restituzione dei 10mila euro già versati dal docente alla minore come provvisionale.

La vicenda risale al 2019, quando l’insegnante era stato sorpreso da uno studente nei bagni della scuola mentre baciava l’alunna. In primo grado era arrivata la condanna, ma in appello la difesa ha dimostrato l’assenza di qualsiasi forma di abuso, sostenendo che il docente fosse innamorato della ragazza e non vi fosse coercizione.

All’uscita dalla Corte, l’ex professore è scoppiato in lacrime. L’avvocato Simone Vismara ha sottolineato come, nonostante l’assoluzione, la vita e la reputazione dell’uomo siano state gravemente compromesse, aggiungendo che sarebbe opportuno rivedere la normativa in relazione all’età e alle figure coinvolte, per garantire maggiore chiarezza.

Lo riporta leggo.it.