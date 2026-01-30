L’annuncio del Sindaco: “Avviati i lavori per il depuratore in località Macchia, infrastruttura fondamentale per un nuovo sviluppo dell’area”

Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’impianto di depurazione in località Macchia, a servizio della fascia costiera della Marina di Monte Sant’Angelo. L’intervento riguarda la riattivazione e l’adeguamento funzionale dello schema fognario e del presidio depurativo, con l’obiettivo di garantire un sistema moderno ed efficiente per il trattamento dei reflui, in coerenza con gli standard previsti e con il recapito finale nel Torrente Varcaro.

L’opera prevede un finanziamento complessivo di 3.900.000 euro.

Il progetto è finalizzato a: mettere in esercizio l’impianto di depurazione di Macchia, realizzato negli anni ’90 e mai entrato in funzione; adeguare la potenzialità dell’impianto fino a 3.000 abitanti equivalenti, in coerenza con le previsioni di pianificazione e con i limiti di legge per lo scarico nel Torrente Varcaro; rifunzionalizzare lo schema fognario esistente, composto da circa 20 km di collettori, 3 impianti di sollevamento e circa 2 km di condotte prementi; introdurre/adeguare le principali linee impiantistiche (tra cui grigliatura e dissabbiatura, trattamenti biologici, clorazione, e linea fanghi con digestione aerobica e disidratazione meccanica).

Il progetto prevede inoltre la riorganizzazione dei collettamenti: in condizioni ordinarie i reflui saranno indirizzati verso la piattaforma depurativa di Macchia; la condotta premente verso l’area industriale di Manfredonia resterà come soluzione di supporto in caso di fuori servizio.

Le procedure di esecuzione dell’appalto sono in capo ad Acquedotto Pugliese S.p.A., indicato come soggetto che espleterà la procedura di esecuzione.

“È un’opera attesa e strategica per la nostra comunità e per il futuro della Marina – dichiara il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo -. L’avvio del cantiere segna un passo concreto verso una migliore tutela ambientale e una gestione più efficace dei servizi essenziali, a beneficio di residenti, attività economiche e ospiti del nostro litorale”.

“Oggi segniamo un passaggio che la nostra comunità attendeva da tempo: l’avvio di questi lavori apre una nuova fase per Macchia. – aggiunge d’Arienzo “Un’infrastruttura come il depuratore è un presupposto essenziale per la qualità della vita e per la tutela del territorio, ma soprattutto è la base concreta su cui questa area potrà finalmente costruire un percorso di crescita e sviluppo: servizi più efficienti, maggiore sostenibilità, nuove opportunità per residenti e imprese”.

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Vergura, che sottolinea il valore dell’intervento: “Con l’apertura del cantiere di Macchia avviamo un lavoro fondamentale: infrastrutture e servizi adeguati sono la base per la qualità della vita e per uno sviluppo sostenibile. Seguiremo l’esecuzione con la massima attenzione, in raccordo con tutti i soggetti coinvolti”.

L’Amministrazione comunale informerà la cittadinanza sugli avanzamenti del cantiere e su eventuali aggiornamenti relativi alla viabilità e alle aree interessate dai lavori.