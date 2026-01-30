Barletta-Manfredonia: divieto di vendita biglietti ai residenti della provincia di Foggia

La S.S.D. Barletta 1922 comunica che, in occasione della partita Barletta 1922 – Manfredonia Calcio 1932, valida per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone H 2025/2026 e in programma domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:30 presso lo stadio comunale “Cosimo Puttilli” di Barletta, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.

Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità Prefettizia per motivi di ordine e sicurezza pubblica e notificato regolarmente alla società. Il pubblico è invitato a rispettare scrupolosamente le disposizioni delle Autorità competenti.

La società confida nella collaborazione di tutti i tifosi per garantire il regolare svolgimento dell’evento sportivo.