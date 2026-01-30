Il calendario fiscale del 2026 introduce una novità importante sul fronte del canone Rai. Per l’anno in corso, infatti, il termine ultimo per presentare la richiesta di esenzione è fissato eccezionalmente al 2 febbraio, e non al consueto 31 gennaio. Lo slittamento è dovuto alla coincidenza della scadenza ordinaria con una giornata di sabato, che ha comportato la proroga automatica al primo giorno lavorativo utile.

Entro questa data, i contribuenti che ne hanno diritto devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva necessaria per evitare l’addebito automatico del canone TV nella bolletta elettrica. L’esonero, tuttavia, non è generalizzato: riguarda soltanto tre specifiche categorie di soggetti, ciascuna con requisiti ben definiti.

Nessun televisore in casa

La prima categoria comprende i cittadini che non possiedono alcun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazioni per le quali è attiva un’utenza elettrica residenziale intestata. Il requisito fondamentale è che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un televisore. Tale condizione deve essere attestata tramite autocertificazione, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Over 75 con redditi bassi

Una tutela specifica è prevista per i contribuenti con almeno 75 anni di età e un reddito annuo complessivo, sommato a quello del coniuge, non superiore a 8.000 euro. In questo caso, la decorrenza dell’agevolazione dipende dalla data di compimento dell’età anagrafica:

se i 75 anni vengono compiuti entro il 2 febbraio 2026 , l’esenzione vale per l’intero anno;

se invece l’età viene raggiunta tra il 3 febbraio e il 31 luglio, il beneficio si applica solo al secondo semestre.

Un aspetto rilevante è che la dichiarazione non deve essere rinnovata ogni anno, purché restino invariati i requisiti di età e reddito.

Diplomatici e personale internazionale

La terza categoria riguarda soggetti che beneficiano di agevolazioni legate allo status internazionale: agenti diplomatici, funzionari consolari, dipendenti di organizzazioni internazionali e personale militare o civile della NATO di cittadinanza non italiana.

Anche in questo caso, il rispetto delle tempistiche è determinante:

la domanda presentata entro il 2 febbraio 2026 consente l’esonero per l’intero anno;

l’invio dal 3 febbraio al 30 giugno limita l’esenzione al solo periodo compreso tra luglio e dicembre.

Come presentare la domanda

La richiesta di esonero può essere inoltrata attraverso diverse modalità. È possibile utilizzare l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate, rivolgersi ai CAF, oppure inviare il modello tramite raccomandata all’Ufficio Canone TV di Torino, allegando una copia del documento di identità.

In alternativa, è ammesso l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC), a condizione che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale, requisito indispensabile per garantirne validità e autenticità.

