Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale, al via la seconda edizione: 6 milioni dalla Regione Puglia

BARI – Un investimento complessivo da 6 milioni di euro per rafforzare l’antimafia “sociale” e prevenire la devianza giovanile nei territori più fragili. La Regione Puglia lancia la seconda edizione dei “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale”, il programma dedicato al contrasto non repressivo della criminalità organizzata attraverso percorsi di educazione alla legalità, formazione civica e inclusione sociale rivolti ai giovani tra 14 e 25 anni.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Programma Regionale Puglia 2021-2027, Priorità 8 “Welfare e Salute”, e si inserisce nel quadro delineato dal Testo unico regionale in materia di legalità e sicurezza (L.R. 14/2019). A promuoverlo è la Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale.

A chi si rivolge e cosa finanzia

L’avviso è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, anche in forma associata, chiamati a progettare azioni capaci di stimolare la partecipazione giovanile alla vita delle istituzioni e alle attività culturali e sociali delle comunità.

Tra le attività ammissibili rientrano: educazione alla legalità, informazione e comunicazione sociale, teatro, cinema, arte pubblica, giornalismo, radio, educazione ambientale e agricoltura sociale. Ogni progetto potrà ottenere un contributo fino a 200 mila euro, con durata biennale, e dovrà coinvolgere almeno 40 beneficiari attraverso laboratori educativi, formativi e culturali.

Decaro: “Costruire comunità più forti contro l’illegalità”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha ribadito la necessità di affiancare alla repressione una risposta sociale e culturale:

“Le mafie si combattono con le denunce ma anche con la creazione di comunità consapevoli che scelgono da che parte stare”, ha detto, sottolineando l’importanza di offrire opportunità concrete soprattutto ai più giovani.

Decaro ha richiamato il valore simbolico e pratico della misura: “Non a caso si chiama cantiere di antimafia sociale. Perché vogliamo costruire comunità più forti e consapevoli (…) capaci di creare un argine per proteggere le persone più esposte al richiamo dell’illegalità: i nostri giovani”. Nel mirino anche il tema dei beni sottratti alle organizzazioni criminali: “Penso ai contenitori confiscati alle mafie che devono vivere di energie sane”.

E un passaggio netto sul rischio dell’infiltrazione “silenziosa”: “La mafia fa rumore quando spara, ma è più pericolosa quando sta in silenzio, quando si muove subdolamente nella società normalizzandosi”. Da qui l’obiettivo dell’avviso: “Disseminare sul territorio anticorpi di legalità” sostenendo associazioni, parrocchie, scuole e reti giovanili. “Al rumore degli spari dobbiamo contrapporre la musica, l’arte, il lavoro, la comunità”, ha concluso.

Miglietta: “Prevenzione strutturale, non solo sanzioni”

Per l’assessora regionale alla Legalità e Antimafia sociale Silvia Miglietta, i Cantieri puntano a “sradicare le culture mafiose che avvelenano le aree più fragili” intervenendo là dove nascono disuguaglianze, povertà educativa e senso di abbandono.

“Attraverso i Cantieri innovativi i giovani potranno diventare protagonisti attivi di percorsi educativi, culturali e civici capaci di restituire senso di appartenenza, fiducia nelle istituzioni e possibilità concrete di futuro”, ha spiegato, evidenziando che proprio in questi spazi “si spezza la narrazione mafiosa del potere e del guadagno facile”.

Miglietta ha infine rimarcato la filosofia dell’intervento: investire sui giovani a rischio significa scegliere “una strategia di prevenzione strutturale” che considera la legalità “un processo sociale” e non solo un apparato sanzionatorio: “La sicurezza e la cultura della legalità non nascono dalla repressione (…) ma dalla cultura, dall’inclusione, dall’educazione e dalla giustizia sociale”.

INFO – Come partecipare

Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul portale della Regione Puglia nella sezione dedicata all’antimafia sociale:

