‘Dobbiamo rallentare l’espansione del batterio seguendo scrupolosamente i protocolli’
“Dalle indagini che abbiamo svolto anche con le agenzie europee, non esiste un luogo dove la Xylella è stata debellata.
Possiamo e dobbiamo però frenare e rallentare l’espansione del batterio seguendo scrupolosamente i protocolli fitosanitari, sperando che la scienza ci aiuti nel futuro, lavorando di pari passo sulle buone pratiche agricole e sui reimpianti di specie resistenti, attraverso una collaborazione istituzionale tra la Regione, gli enti locali e il Governo”.
Durante la sua visita, Decaro ha incontrato il sottosegretario all’Agricoltura, Patrizio La Pietra e, accompagnato dall’assessore al ramo Francesco Paolicelli, ha dialogato con gli imprenditori ed espositori.