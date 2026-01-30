Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro rispondendo ai giornalisti a margine della sua visita a Evolio expo, la fiera dedicata all’olio extravergine d’oliva, in corso a Bari.

“L’olivicoltura è un settore strategico all’interno di un comparto, quello agricolo, che rappresenta una parte importante dell’economia della nostra regione – ha aggiunto Decaro -: parliamo del 6% del Pil, il doppio rispetto alla media del Prodotto Interno Lordo del resto del Paese. L’olio extravergine d’oliva da sempre rappresenta l’elemento trainante di questo settore. I numeri ci dicono che dobbiamo continuare ad investire, soprattutto nella trasformazione dei prodotti agricoli. Questa fiera specializzata, che ospita imprese locali e buyer internazionali – ha concluso Decaro -, punta a diventare sempre più grande e ad attestarsi come appuntamento nazionale tra i produttori di olio, grazie alla collaborazione degli operatori pugliesi, degli enti di ricerca e con il sostegno degli enti locali presenti qui dalla seconda edizione”.