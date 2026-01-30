LESINA – Si terranno domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026 le operazioni di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Lesina, limitatamente alle sezioni elettorali interessate dalla ripetizione delle consultazioni. Lo comunica la Prefettura di Foggia con una nota indirizzata al Comune e agli organi di stampa.

Il provvedimento prevede anche un eventuale turno di ballottaggio nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 marzo. In vista dell’appuntamento elettorale, la Prefettura ha richiamato una serie di adempimenti preparatori che coinvolgono l’amministrazione comunale e gli uffici elettorali.

Tra questi, la nomina degli scrutatori, che dovrà avvenire tra il 18 e il 23 febbraio 2026 in seduta pubblica della Commissione elettorale comunale. Gli scrutatori nominati dovranno essere quattro per ciascuna sezione elettorale, con la possibilità di attingere anche a una graduatoria di riserva in caso di rinunce o impedimenti. Le notifiche di nomina dovranno essere completate entro il 28 febbraio.

Stabilite anche le scadenze per la nomina dei presidenti di seggio, che sarà effettuata dal Presidente della Corte d’Appello competente entro il 23 febbraio 2026.

Particolare attenzione viene riservata alla consegna, rinnovo e sostituzione delle tessere elettorali. Il Comune dovrà garantire il recapito delle tessere agli elettori che ne siano sprovvisti e assicurare l’apertura degli uffici elettorali nei giorni immediatamente precedenti e durante le votazioni. Gli sportelli resteranno aperti da venerdì 13 a sabato 14 marzo e per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Sono previste inoltre agevolazioni per gli elettori con disabilità, con servizi di trasporto pubblico dedicati e la possibilità di votare in sezioni prive di barriere architettoniche. Confermata anche la possibilità di voto assistito e, nei casi previsti dalla legge, di voto domiciliare per elettori affetti da gravi infermità.

La Prefettura ha infine richiamato il rispetto delle norme sulla parità di accesso ai mezzi di informazione e sulla comunicazione politica durante la campagna elettorale, rinviando alle disposizioni già applicate per le precedenti consultazioni amministrative.

Un quadro organizzativo dettagliato, dunque, che punta a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e la piena partecipazione degli aventi diritto.