30 Gennaio 2026 - ore  09:46

Home // Cronaca // Estratti 11 denti sani in quattro ore: condannati due odontoiatri a Torino

ODONTOIATRI TORINO Estratti 11 denti sani in quattro ore: condannati due odontoiatri a Torino

Una donna di 55 anni ha subito l’estrazione di undici denti sani in sole quattro ore, seguita dall’applicazione di protesi non concordate

Dentista - Fonte Immagine: ilfattoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Una donna di 55 anni ha subito l’estrazione di undici denti sani in sole quattro ore, seguita dall’applicazione di protesi non concordate, subendo gravi conseguenze fisiche ed emotive. Per questi fatti, due odontoiatri coinvolti nell’intervento sono stati condannati: uno a 3 mesi di reclusione per lesioni, l’altro a un anno e cinque mesi per lesioni, truffa ed esercizio abusivo della professione.

La vittima ha raccontato il dramma vissuto: dopo aver cercato uno studio medico economico online, ha prenotato l’intervento presso lo studio dell’odontoiatra condannato, che le aveva promesso una nuova tecnica americana e una procedura veloce senza eseguire alcuna panoramica preventiva. Il risultato è stato devastante: non riusciva più a mangiare né a parlare, e per vergogna ha persino interrotto una relazione affettiva.

Le protesi impiantate erano manufatti provvisori e radiotrasparenti, che non garantivano una corretta occlusione, causando ulteriori sofferenze. Solo un successivo intervento di un altro odontotecnico ha parzialmente corretto la situazione.

Nonostante la sofferenza continui e la donna sia seguita da un neuropsichiatra, la condanna dei due odontoiatri ha rappresentato un primo passo verso la giustizia: «Finalmente sento di aver avuto giustizia», ha dichiarato la vittima.

Lo riporta leggo.it.

