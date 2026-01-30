Edizione n° 5961

BALLON D'ESSAI

"DISSERVIZI FERROVIE GARGANO" // Pendolari dimenticati nel Gargano, docente: “Costretta a partire un giorno prima per lavorare”
30 Gennaio 2026 - ore  09:46

CALEMBOUR

CIMITERO MANFREDONIA // Cimitero di Manfredonia, nuovi loculi e ossari nella tomba “Sant’Antonio”: 256 posti in più
29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Home // Attualità // “Foibe: il valore del ricordo”, il 3 febbraio incontro alla Fondazione Tatarella con il senatore Roberto Menia

APPUNTAMENTO “Foibe: il valore del ricordo”, il 3 febbraio incontro alla Fondazione Tatarella con il senatore Roberto Menia

Un momento di approfondimento storico e di riflessione civile per riaffermare il valore della memoria e della verità storica

“Foibe: il valore del ricordo”, il 3 febbraio incontro alla Fondazione Tatarella con il senatore Roberto Menia

ph Roberto Menia fB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Attualità // Bari //

BARI – Un momento di approfondimento storico e di riflessione civile per riaffermare il valore della memoria e della verità storica. Martedì 3 febbraio 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Tatarella (via Niccolò Piccinni, 97) ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Foibe: il valore del ricordo”, promosso in occasione del Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Ospite d’onore della serata sarà il senatore Roberto Menia, esponente di Fratelli d’Italia e padre della legge 30 marzo 2004 n. 92, che ha istituito ufficialmente il Giorno del Ricordo nel calendario civile della Repubblica. Menia, figura storica della destra italiana fin dai tempi del MSI e di Alleanza Nazionale, porterà la sua testimonianza politica e istituzionale su una delle pagine più drammatiche e a lungo rimosse della storia del Novecento italiano.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, della Regione Puglia, dell’A.N.S.I. – Presidenza Nazionale e del Comitato 10 Febbraio.

Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Tatarella, Direttore Generale della Fondazione Tatarella. Seguiranno gli interventi di Raffaella Casamassima, Commissario provinciale del Comitato 10 Febbraio, Gaetano Ruocco, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Sottufficiali Italiani, Fabio Romito, Consigliere regionale della Puglia, e Paolo Scagliarini del Comitato Villaggio Trieste.

A moderare l’incontro sarà il giornalista RAI Gianluca Veneziani, che guiderà il dibattito tra memoria storica, testimonianza civile e responsabilità delle istituzioni nel tramandare il ricordo alle nuove generazioni.

L’appuntamento si inserisce nel solco delle iniziative volte a mantenere viva l’attenzione su una tragedia che ha segnato migliaia di famiglie italiane, con l’obiettivo di contrastare l’oblio e le distorsioni storiche, restituendo dignità alle vittime e centralità alla memoria condivisa.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

