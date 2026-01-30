Niscemi (Caltanissetta) – Centinaia di milioni di metri cubi di terra in movimento, una massa imponente che – per dimensioni – supera quella del disastro del Vajont. È l’immagine evocata dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano per descrivere la frana che da giorni minaccia Niscemi, città sospesa sull’orlo di un costone alto circa 50 metri e interessata da un fenomeno franoso ancora attivo.

«La linea del fronte continua ad arretrare verso il centro abitato, l’area rossa è destinata ad allargarsi», ha avvertito il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Se nuovi cedimenti del costone di sabbia e argilla dovessero verificarsi, la fascia di interdizione – attualmente fissata a 150 metri – potrebbe avanzare ulteriormente, coinvolgendo altre abitazioni.

Da domani, intanto, scatterà un ampliamento formale dell’area di rischio. «Con decreto disporrò l’estensione di circa 25 chilometri quadrati, sui quali sarà imposto il divieto di edificabilità assoluta», ha annunciato Leonardo Santoro, segretario generale dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia. Il provvedimento, che aggiornerà il Piano di assetto idrogeologico, è stato deciso dopo i monitoraggi effettuati dai tecnici anche con l’ausilio dei droni e interesserà non solo il fronte della frana, ma anche le aree a valle del costone.

Resta al momento stabile il numero degli sfollati: 1.309 persone, secondo i dati della Protezione civile. La maggior parte ha trovato ospitalità presso parenti o amici, mentre sono pochi coloro che hanno fatto ricorso alle strutture messe a disposizione dal Comune. Le abitazioni evacuate, però, non potranno essere recuperate. «Non solo non potranno essere ripopolate – ha spiegato Ciciliano – ma dovranno essere demolite, sempre che l’arretramento della frana non faccia il suo corso da solo». Da qui la necessità di avviare un percorso di ricollocazione degli abitanti, «da costruire in modo partecipato, evitando forzature nella scelta delle nuove aree».

Sul fronte degli aiuti, il Governo ha annunciato i primi interventi a sostegno della popolazione colpita. Dopo la promessa di indennizzi rapidi fatta dalla premier Giorgia Meloni, Musumeci ha confermato «la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e di ogni altra obbligazione». Insieme alla ministra del Lavoro Marina Calderone sono allo studio gli ammortizzatori sociali necessari per le aziende costrette a fermarsi. «Alcune misure sono già pronte per la firma, altre richiederanno un provvedimento legislativo che affronteremo in Consiglio dei ministri», ha aggiunto il ministro.

Parallelamente, il Governo istituirà una commissione d’indagine per accertare cosa sia stato fatto – e cosa no – per la messa in sicurezza del territorio dopo la frana che nel 1997 colpì duramente Niscemi. Sulla vicenda indaga anche la Procura di Gela, che ha aperto un’inchiesta per disastro colposo. Il procuratore Salvatore Vella ha già avviato un primo confronto con i consulenti tecnici.

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, respinge le accuse di inerzia. «Solo a dicembre 2025 abbiamo ottenuto i finanziamenti previsti per le fasi 2 e 3 degli interventi legati alla frana di 29 anni fa – ha dichiarato – e su quelli abbiamo lavorato. In questo momento la priorità è l’assistenza ai cittadini». Tuttavia, emerge che tra il 2021 e il 2023 l’Autorità di Bacino siciliana abbia sollecitato per tre volte il Comune a presentare un progetto esecutivo per il consolidamento del versante ovest e del belvedere. Sollecitazioni rimaste senza esito.

Già nel 2014 e nel 2019 l’amministrazione comunale aveva caricato sulla piattaforma Rendis alcune proposte progettuali per un valore complessivo superiore agli 11 milioni di euro. La mancanza dei progetti esecutivi, però, ha di fatto bloccato l’iter degli interventi, lasciando irrisolti nodi strutturali che oggi presentano il conto. Lo riporta l’Ansa.