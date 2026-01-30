Giornata mondiale contro il cancro, screening gratuiti e iniziative di prevenzione in tutta la provincia

FOGGIA – Screening oncologici gratuiti, ambulatori mobili, consultori aperti, vaccinazioni e una camminata simbolica per ribadire un messaggio chiaro: la prevenzione salva la vita. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio, ASL Foggia mette in campo una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza per promuovere la diagnosi precoce e la cultura della salute.

Il programma si inserisce nel solco delle recenti Giornate della Prevenzione e punta a portare i servizi sanitari direttamente tra le persone, nei luoghi di aggregazione e di vita quotidiana. Tema guida dell’edizione 2026 è “Uniti dall’unicità”, slogan promosso a livello internazionale per sottolineare l’importanza di percorsi di cura personalizzati e dell’attenzione alla storia di ogni paziente.

Cuore delle iniziative sarà l’incontro pubblico in programma il 4 febbraio, dalle 9 alle 13.30, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, all’interno della Villa Comunale di Foggia. Un momento di confronto aperto a cittadini, istituzioni, associazioni e mondo produttivo, dedicato all’informazione sugli screening oncologici e alle strategie per rafforzare la prevenzione, anche tra i più giovani.

Nella stessa giornata, all’ingresso della Villa Comunale, saranno operativi Mammomobile e Papmobile, gli ambulatori mobili di ASL Foggia, dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente agli esami senza prenotazione, semplicemente presentando la tessera sanitaria.

Gli screening saranno disponibili anche nei consultori familiari di tutta la provincia, con particolare attenzione alla prevenzione dei tumori della cervice uterina, rivolta alle donne tra i 25 e i 64 anni. Coinvolte anche le farmacie aderenti, che effettueranno lo screening del colon-retto e quello per l’epatite C, e gli ambulatori vaccinali, dove sarà possibile ricevere gratuitamente la vaccinazione contro il Papilloma Virus Umano (HPV) per le fasce di popolazione previste.

A chiudere il calendario delle iniziative sarà la camminata non competitiva “Contro il cancro, la prevenzione è per sempre”, in programma l’8 febbraio, con partenza da Piazza Umberto Giordano e arrivo a Parcocittà. Un evento simbolico, giunto alla nona edizione, che unisce sport, salute e sensibilizzazione, con l’adesione di numerose associazioni del territorio.

«I programmi di screening oncologici e le vaccinazioni rappresentano strumenti fondamentali di sanità pubblica – ha dichiarato il direttore generale di ASL Foggia, Antonio Nigri – perché permettono di individuare la malattia nelle fasi iniziali, aumentando le possibilità di guarigione e migliorando la qualità della vita. Aderire è un gesto semplice, ma può davvero salvare la vita».

Un concetto ribadito anche dai responsabili dei servizi di prevenzione, che sottolineano l’importanza di superare paure e disinformazione attraverso iniziative di prossimità e informazione diretta: una sfida che passa dalla partecipazione attiva dei cittadini e dal rafforzamento del rapporto di fiducia con il sistema sanitario.