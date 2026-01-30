“Noi – ha aggiunto – pensiamo che senza un intervento pubblico rischia di non esserci nessuna prospettiva. Sono 12 anni che l’intervento pubblico viene rinviato e vediamo la situazione in cui siamo. Non abbiamo tempo da perdere e per noi è necessario che ci sia un intervento pubblico per salvaguardare una attività strategica per il nostro Paese”.

Quanto al nuovo governatore della Puglia, Antonio Decaro, Landini ha detto: “Mi aspetto che si confronti con le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, non con altre organizzazioni che non hanno alcuna rappresentanza. Mi aspetto che si facciano degli investimenti seri sulla sanità e mi aspetto che si possa aprire anche una prospettiva di politica industriale”.

“Ma bisogna avere consapevolezza – ha aggiunto – che una serie di problemi non si risolvono nelle singole regioni.

Abbiamo bisogno di una politica europea, di una politica italiana che sia in grado di ricostruire una dimensione di intervento generale”. “E mi auguro – ha concluso – che anche le Regioni assieme a noi si battano per cambiare queste politiche sbagliate fatte dal governo che continua a pensare all’autonomia differenziata, e che continua a indicare un paese che non è quello che noi pensiamo”.

