"DISSERVIZI FERROVIE GARGANO" // Pendolari dimenticati nel Gargano, docente: "Costretta a partire un giorno prima per lavorare"
30 Gennaio 2026 - ore  09:46

CIMITERO MANFREDONIA // Cimitero di Manfredonia, nuovi loculi e ossari nella tomba "Sant'Antonio": 256 posti in più
29 Gennaio 2026 - ore  21:34

Liste d'attesa, la Giunta approva i piani sperimentali: 124mila prestazioni da recuperare entro giugno

"ABBATTEREMO LE LISTE" Liste d’attesa, la Giunta approva i piani sperimentali: 124mila prestazioni da recuperare entro giugno

Il provvedimento punta al recupero delle prestazioni sanitarie prenotate oltre i tempi soglia previsti per le classi di priorità.

IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Gennaio 2026
Bari // Capitanata //

La Giunta regionale ha approvato nel pomeriggio la delibera contenente i piani sperimentali per la riduzione delle liste d’attesa, predisposti dalle aziende sanitarie pugliesi sulla base delle disposizioni della DGR 1/2026. Il provvedimento punta al recupero delle prestazioni sanitarie prenotate oltre i tempi soglia previsti per le classi di priorità.

“I piani sono sperimentali e allo stesso tempo molto ambiziosi – ha dichiarato il presidente della Regione, Antonio Decaro –. Ringrazio tutte le aziende per il lavoro fatto, consapevole che da questo momento siamo tutti impegnati a mantenere l’impegno preso con i cittadini. Chiederemo uno sforzo agli operatori sanitari ma l’obiettivo è importante e riguarda la tutela della salute e la fiducia dei cittadini”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Salute Donato Pentassuglia: “L’obiettivo non è abbattere in cinque mesi le liste d’attesa, ma imprimere un’accelerazione al miglioramento del sistema sanitario regionale. Sappiamo che ci sono difficoltà, a cominciare dalla carenza di personale, ma riteniamo che ci siano margini di miglioramento con la collaborazione di aziende, operatori e cittadini”.

I piani – esaminati dall’assessorato, dal Dipartimento Salute e dall’AReSS – presentano situazioni differenziate a seconda delle strategie adottate, con attenzione anche ai percorsi di tutela (pazienti oncologici e fragili, priorità di intervento). Le attività partiranno lunedì 2 febbraio e proseguiranno fino al 30 giugno 2026.

COSA PREVEDONO I PIANI: TRE AZIONI CHIAVE

1) Recall attivo dei cittadini

Le aziende dovranno contattare direttamente i pazienti in lista d’attesa per:

confermare la necessità della prestazione;

anticipare l’appuntamento, quando possibile;

registrare rinunce o rifiuti (con motivazione), in modo tracciabile.

2) Aperture straordinarie e orari ampliati

Tra le misure previste:

ambulatori in fascia serale e nei giorni festivi;

estensione dell’attività fino a 12 ore continuative;

sedute operatorie aggiuntive per ricoveri programmati.

3) Verifica dell’appropriatezza prescrittiva

Con l’applicazione di indirizzi ministeriali e società scientifiche, monitoraggi su prescrizioni ripetute o incongrue e formazione per i medici prescrittori.

QUALI PRESTAZIONI RIENTRANO NEL RECUPERO

La delibera individua tre grandi ambiti:

specialistica ambulatoriale oltre soglia, partendo dalle priorità U (urgenti) e B (brevi);

ricoveri ospedalieri, con focus sui ricoveri in classe A;

prestazioni in day service, considerate numericamente rilevanti e critiche.

I NUMERI: TARGET 124.320 PRESTAZIONI E 15 MILIONI DI EURO

Il piano prevede il recupero complessivo di 124.320 prestazioni (tra ambulatoriali, ricoveri e day service) con un finanziamento di 15 milioni di euro. La ripartizione è stata definita sulla base dei fabbisogni espressi dalle aziende.

Target complessivo per azienda (prestazioni + ricoveri = totale):

ASL Bari: 44.000

ASL BT: 20.220

Policlinico di Bari: 14.600

Policlinico di Foggia: 9.500

ASL Lecce: 10.000

ASL Foggia: 9.100

ASL Taranto: 8.000

ASL Brindisi: 7.000

IRCCS De Bellis: 1.500

IRCCS Oncologico: 400

Totale: 114.300 prestazioni + 10.020 ricoveri = 124.320.

MONITORAGGIO MENSILE E POSSIBILI RIMODULAZIONI

Il piano sarà accompagnato da un sistema di monitoraggio che valuterà, tra l’altro: quante persone vengono richiamate rispetto alla programmazione; quante rinunciano o rifiutano l’anticipazione (con motivazioni); l’effettiva riduzione dei tempi d’attesa per classe di priorità; la quota di prestazioni potenzialmente inappropriate per tipologia e priorità.

Direttori generali e commissari straordinari dovranno inviare report mensili sull’attività di recall. In base agli esiti del monitoraggio della Cabina regionale, potranno essere valutate rimodulazioni dei target e dei finanziamenti.

È previsto inoltre il possibile coinvolgimento di erogatori pubblici e privati accreditati (case di cura ed enti ecclesiastici), nel rispetto delle risorse già stanziate e dei limiti normativi. Il finanziamento per le prestazioni aggiuntive sarà erogato dopo rendicontazione, tramite codice di timbratura dedicato.

