BARI – La scelta di rivolgersi a un uomo vicino al clan Parisi per “punire” un cittadino viene definita dalla Procura generale come una rottura insanabile del patto di fedeltà allo Stato. Per questo la Procura generale presso la Corte d’Appello di Bari ha deciso di costituirsi in appello al fianco del Comune, chiedendo il licenziamento definitivo delle due agenti della Polizia locale coinvolte nell’inchiesta antimafia “Codice Interno”.

Secondo la Pg, quando le due vigilesse “presero il telefono” e chiamarono Fabio Fiore, ex autista del boss Savinuccio Parisi e figura di riferimento del clan di Japigia, dopo essere state insultate da un automobilista che aveva ignorato il semaforo rosso, riconobbero di fatto il potere mafioso come superiore a quello legale, rappresentato dal comandante e dalle istituzioni.

Una scelta che, per i magistrati, è incompatibile con la divisa.

“Non vi è altra strada che il licenziamento”, scrive la Procura generale, ravvisando un chiaro interesse pubblico nel sostenere l’azione del Comune.

La reintegrazione e il nodo della proporzionalità

Le due agenti erano state licenziate dal Comune di Bari nel marzo 2024, dopo che i loro comportamenti erano emersi nell’ambito dell’inchiesta “Codice Interno”, culminata nel luglio 2023 con 130 misure cautelari per presunti episodi di voto di scambio politico-mafioso alle elezioni comunali del 2019.

Nel luglio 2025, però, il giudice del Lavoro aveva annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione in servizio. Secondo il Tribunale, la sanzione espulsiva non era proporzionata, poiché “i saltuari contatti telefonici avuti con un soggetto ritenuto di spessore criminale non possono costituire di per sé motivo di licenziamento”. Per le due poliziotte era stata disposta una sospensione di due mesi.

La linea dura della Procura generale

Una decisione che il procuratore generale Leonardo Leone de Castris e il sostituto pg Francesco Bretone non condividono. Al contrario, la ritengono profondamente lesiva del prestigio delle istituzioni.

“Non è grave – scrivono – il comportamento di chi, indossando la divisa, legittima il potere mafioso: è gravissimo e inaccettabile”.

Un gesto che, secondo la Pg, rappresenta “un’offesa alle centinaia di appartenenti alle forze dell’ordine, ai magistrati e ai rappresentanti delle istituzioni che combattono quotidianamente, anche a rischio della propria vita, contro i clan mafiosi”.

L’appello

Ora la parola passa alla Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi su una vicenda che va oltre il singolo episodio disciplinare e tocca il cuore del rapporto tra Stato, legalità e infiltrazioni mafiose nelle istituzioni locali.

Per la Procura generale, il punto è chiaro: chi indossa una divisa non può riconoscere altra autorità se non quella dello Stato.