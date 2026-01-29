Manfredonia, auto in fiamme in via Vittorio Veneto: indagini in corso

MANFREDONIA (FG) – Un’auto è stata avvolta dalle fiamme nella serata di oggi in via Vittorio Veneto, a Manfredonia. L’incendio ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno domato il rogo evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica, ma non si esclude l’ipotesi del dolo.

Le fiamme hanno interessato il veicolo e lambito uno stabile adiacente, senza fortunatamente provocare feriti. L’area è rimasta presidiata per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e ai rilievi.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, al termine delle indagini in corso.